В Вишневом водитель под наркотиками на автомобиле сбил на тротуаре женщину и 11-летнюю девочку

В городе Вишневое под Киевом двое грузин под воздействием наркотиков выехали на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку. Сейчас мать и ее полуторагодовалый малыш находятся в больнице, школьница получила телесные повреждения и также находится под пристальным наблюдением медиков, сообщили в полиции.

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Автомобиль с иностранными номерами, который остановился на красный свет светофора, вызвал подозрение у патрульных полицейских. Правоохранители решили проверить документы – в салоне было двое. Увидев полицейских, водитель иномарки на запрещающий сигнал светофора выехал на встречную полосу и начал скрываться. Впереди подозреваемые заметили автомобиль государственной службы охраны. Пытаясь скрыться от полицейских, машина выехала на тротуар, где и произошла трагедия.

Разъяренная толпа свидетелей едва не совершила самосуд. Двух иностранцев полицейские задержали по ст.208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Злоумышленниками оказались граждане Грузии, которые уже неоднократно имели проблемы с законом. Один из них в настоящее время находится под следствием за многочисленные кражи барсеток. Результаты медицинской экспертизы показали, что мужчины на момент аварии находились под воздействием тяжелых наркотиков.

Как сообщал УНИАН, в Одессе мужчина с обнаженным торсом пытался на Peugeot заехать в супермаркет.