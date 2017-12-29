Как в лихие 90-е: в Харькове неизвестные в масках с молотками отобрали у водителя $30 тысяч (фото)

В Харькове трое неизвестных в масках напали с молотком на авто Ford и под угрозой применения силы отобрали у водителя 30 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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"21-летний мужчина ехал с другом по делам на своем автомобиле Ford. Иномарку заблокировал автомобиль Audi, из которого вышли трое неизвестных в масках. Нападавшие разбили молотком окно в машине и вытащили водителя и пассажира на улицу. Под угрозой применения физического насилия неизвестные отобрали у потерпевшего денежные средства в сумме 30 тыс. долларов США, после чего скрылись с места происшествия", - рассказали в полиции Харьковщины.

Водитель автомобиля Ford и его товарищ были доставлены в больницу с ушибами. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицией принимаются все необходимые меры для установления и задержания лиц, причастных к совершению этого преступления.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря в Киеве двое мужчин, которые на дорогой иномарке ехали по тротуару, избили пешехода, который сделал им за это замечание.