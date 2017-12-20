Парень, которого избили двое кавказцев из-за замечания, назвал имена и показал фото своих обидчиков
Также потерпевший утверждает, что дело стоит и следствие ничего не делает.
Парень, которого недавно избили двое кавказцев после того, как он им сделал замечание по поводу езды на авто по тротуару показал фото своих обидчиков на своей странице в Facebook.
Также он рассказал о деталях инцидента.
"Возвращался вечером домой и "осмелился" сделать вежливое замечание водителю, что сигналил мне на тротуаре. За что впоследствии пострадал от физической расправы и чудом не погиб под колесами того Мерседеса, который, кстати, можно было найти за несколько часов", - написал он.
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Парень утверждает, что дело стоит и следствие ничего не делает.
"Зато сторона тех людей, которые совершили покушение на убийство (а именно так с юридической точки зрения следует расценивать то, что водитель сознательно делал зигзаги на дороге и пытался меня сбросить с капота на скорости больше 100 км/ч), уже пытаются уйти от ответственности, а именно начали фабриковать дело против меня. Боюсь, скоро появятся фейковые свидетели и вымышленные события", - утверждает парень.
Своих обидчиков он нашел в Фейсбуке и Инстаграме.
"Их имена Геворг Погосян и Левон Джанов. Знакомств и денег у них достаточно, чтобы влиять на ход этого дела, как им заблагорассудится. Поэтому не остается другого выхода, кроме как обратиться к людям", - добавил пострадавший.
Как сообщал УНИАН, в Киеве двое кавказцев жестоко избили пешехода за просьбу не ехать по тротуару.