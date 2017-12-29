В Одесской области в колодце нашли мертвой женщину, которая исчезла 2 недели назад

В Одесской области в колодце обнаружена мертвой женщина, пропавшая без вести 2 недели назад.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, 28 декабря в 13:08 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что необходима помощь по извлечению тела из колодца.

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При помощи спецсредств спасатели достали женщину. Отмечается, что ее личность установлена, данная гражданка, 1959 года рождения, исчезла 17 декабря текущего года. В настоящее время правоохранители устанавливают причины смерти и обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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