В Одесской области в колодце нашли мертвой женщину, которая исчезла 2 недели назад
В настоящее время правоохранители устанавливают причины смерти и обстоятельства происшествия, тело доставали с помощью спецсредств.
В Одесской области в колодце обнаружена мертвой женщина, пропавшая без вести 2 недели назад.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, 28 декабря в 13:08 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что необходима помощь по извлечению тела из колодца.
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При помощи спецсредств спасатели достали женщину. Отмечается, что ее личность установлена, данная гражданка, 1959 года рождения, исчезла 17 декабря текущего года. В настоящее время правоохранители устанавливают причины смерти и обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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