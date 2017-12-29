В Италии с многочисленными синяками и царапинами нашли тело украинки - переводчица из Киева София Мельник исчезла в прошлом месяце. Мужчина, с которым София жила в Италии, позже покончил с собой.

Как передает ТСН, следователи подозревают, что он убил женщину из ревности, а затем убил и себя.

Читайте такжеВ общежитии для беженцев в Баварии выходец из Казахстана убил 28-летнего украинца

Полицейские предполагают, что погибшая могла быть еще живой, когда ее в черном пакете сбросили в обрыв, а травмы она могла получить во время падения.

Ранее стало известно, что в Индии в аварии погибла украинка.