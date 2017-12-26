Во Львове в результате пожара возле стадиона "Украина" сгорели две иномарки

Во Львове в результате пожара на автостоянке стадиона «Украина» сгорели две иномарки, еще одна повреждена.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.

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Как отмечается в сообщении, информация о пожаре на территории автостоянки на ул. Липовая Аллея, 5 поступила 3.38.

«Благодаря профессиональным действиям пожарных масштабный пожар удалось ликвидировать и предотвратить сгорание 30 автомобилей. Пожар ликвидирован в 4.18. Огонь полностью уничтожил автомобили Mercedes-Benz, Volkswagen Crafter и автоприцеп, а также повредил автомобиль Renault Master», - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются правоохранительными органами.

По информации корреспондента УНИАН, пожар произошел на территории автостоянки стадиона «Украина».

Справка УНИАН. Стадион «Украина» расположен недалеко от центральной части города. Домашний стадион футбольного клуба «Карпаты» (Львов). Владельцем ФК «Карпаты» является бизнесмен Петр Дыминский.