"Выметайтесь": во Львове разбили окна и разрисовали фасад отделения "Сбербанка России" (фото)

Во Львове неизвестные ночью разбили окна и разрисовали фасад отделения российского "Сбербанка". Об этом пишет Игорь Зинкевич в Facebook.

"Ул. Городоцкая, 147 г. Львове, отделения "Сбербанк России", обнаружено разбитых два окна и одно разбитое окно в двери, на фасаде дома надпись красной краской "Выметайтесь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в само помещение никто не попал, на месте происшествия работает полиция.

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Ранее сообщалось, что в Днепре разрисовали краской фасады российских банков.