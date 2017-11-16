В Днепре разрисовали краской фасады российских банков
15:30, 16 ноября 2017Общество
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Свой поступок днепряне снимали на видео и выложили в социальную сеть.
Свой поступок днепряне снимали на видео \ УНИАН
Ночью в Днепре неизвестные разрисовали фасады российских банков. На стенах и стеклах появились надписи "Сепари" и "Геть з України", передает dp.vgorode.ua.
Читайте такжеВ Днепропетровской области мужчина написал на памятнике с картой Украины, что Крым - это Россия (фото)От креатива художников пострадали "Альфа-Банк" и "Сбербанк", пишут в соцсети. Кроме рисунков и надписей, на дверях также оставили наклейки с тем же смыслом.
Свой поступок днепряне снимали на видео и выставили в социальную сеть. Пользователи же такое решение ребят не поддержали, и даже осудили за трусость.
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