В Днепре разрисовали краской фасады российских банков

Ночью в Днепре неизвестные разрисовали фасады российских банков. На стенах и стеклах появились надписи "Сепари" и "Геть з України", передает dp.vgorode.ua.

Читайте такжеВ Днепропетровской области мужчина написал на памятнике с картой Украины, что Крым - это Россия (фото)От креатива художников пострадали "Альфа-Банк" и "Сбербанк", пишут в соцсети. Кроме рисунков и надписей, на дверях также оставили наклейки с тем же смыслом.

Свой поступок днепряне снимали на видео и выставили в социальную сеть. Пользователи же такое решение ребят не поддержали, и даже осудили за трусость.