В Одессе мужчина с обнаженным торсом пытался на Peugeot заехать в супермаркет (фото)

В Одессе сегодня задержали неадекватного полуголого водителя, который пытался на автомобиле заехать в супермаркет. Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, ЧП произошло в центре Одессы - на пересечении улиц Старопортофранковской и Тираспольской. Нарушив Правила дорожного движения, водитель автомобиля Peugeot столкнулся с автомобилем «ВАЗ». Отмечается, что водитель-нарушитель имел явные признаки алкогольного опьянения, и, по словам очевидцев, перед столкновением разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет. На мужчине были только брюки и обувь, верхняя часть тела полностью обнажена.

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Позже его остановил экипаж патрульной полиции уже в другом районе города - на улице Черноморского казачества.

На 26-летнего водителя Peugeot инспекторы составили протоколы по ст.124 Куоап (нарушение правил дорожного движения, что повлекло ДТП) и по ст. 130 Куоап (управление в состоянии опьянения), ст.122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия), ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления). У мужчины изъято водительское удостоверение, проводится соответствующая проверка.

Как сообщал УНИАН, недавно во Львове пьяный водитель допивал с другом пиво, пока патрульные оформляли на него протокол