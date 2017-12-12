Во Львове пьяный водитель допивал с другом пиво, пока патрульные оформляли на него протокол (видео)

Во Львове полицейские задержали 38-летнего водителя, который проехал на красный свет. Как сообщает 5 канал, впоследствии выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пока инспекторы искали свидетелей для проведения алкотеста, нарушитель вызвал своего товарища, и они вместе начали пить пиво прямо на глазах у патрульных.

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На водителя составили два протокола: за вождение в нетрезвом виде и проезд на запрещающий сигнал светофора. Товарищ нарушителю также грозит штраф за распитие алкоголя в запрещенных местах.

"Сначала его остановили с признаками алкогольного опьянения, то есть ему грозила ответственность по части первой, а именно - управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За это предусмотрен штраф 10 200 гривен и лишение прав на 1 год. Поскольку он начал употреблять алкоголь после остановки полицейских - за это уже предусмотрена статья 130 ч 4. Штраф составляет 20 400 гривен", - отметил старший инспектор управления патрульной полиции Львова Марьян Шпитак.