В Одессе произошла перестрелка, один из ее участников забаррикадировался в автосалоне

В Суворовском районе Одессы сегодня произошла перестрелка, один из участников конфликта забаррикадировался в автосалоне.

Читайте такжеВ центре Одессы на улице нашли мешок с мертвым мужчинойКак сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в 10.14 на линию «102» поступило сообщение о стрельбе на ул. Атамана Головатого.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и руководство ГУНП в Одесской области. Предварительно установлено, что между группой лиц возник конфликт, в результате которого началась стрельба.

«Один из участников конфликта забаррикадировался внутри автосалона», - сообщили в главке.

В настоящее время, выясняются обстоятельства и причины происшествия. В городе введен оперативный план «Гром».