В Одессе суд просит посольство Азербайджана обеспечить переводчика обвиняемому в убийстве украинского спортсмена

Малиновский районный суд Одессы просит посольство Азербайджана в Украине обеспечить переводчика азербайджанцу, обвиняемому в убийстве украинского спортсмена Сергея Лащенко на территории больницы в 2015 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, на текущей неделе в Малиновском районном суде было назначено судебное заседание в уголовном производстве по обвинению в совершении умышленного убийства мастера спорта Украины по кикбоксингу и тайскому боксу Лащенко.

Отмечается, что обвиняемый обратился с ходатайством в суд о направлении заявления в посольство Азербайджанской Республики в Украине об обеспечении участия переводчика на азербайджанский язык с целью обеспечения своего процессуального права.

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Как пояснили в пресс-службе, суд не может продолжить рассмотрение дела из-за отсутствия переводчика. Ранее на судебном заседании судом отправлено письмо в бюро переводов ЧП «Калюжная И. А.» по содействию в привлечении переводчика и его участия в судебном заседании.

«Однако в ответ на указанное письмо было сообщено об отсутствии в штате бюро переводов ЧП «Калюжная И. А.» переводчика азербайджанского языка», - сообщили в пресс-службе.

Судебная коллегия удовлетворила вышеуказанное ходатайство обвиняемого, в связи с этим судебное заседание отложено до 7 декабря.

Как сообщал УНИАН, в мае в Одессе было завершено расследование и передан в Малиновский райсуд обвинительный акт в отношении иностранца, подозреваемого в убийстве в 2015 году на территории больницы титулованного украинского спортсмена – чемпиона Европы, мастера спорта по тайскому боксу Сергея Лащенко.

В начале февраля гражданин Азербайджана Бабек Дамир-оглы Гасанов был доставлен в Одессу из России. Иностранец, задержанный по линии Интерпола, был помещен в СИЗО.

Он подозревается в том, что в ночь на 8 апреля 2015 года на территории Городской клинической больницы Одессы №1 застрелил Лащенко в присутствии свидетелей.

Сообщалось, что конфликт между двумя группами людей начался в центре города - на ул. Дерибасовской. Во время выяснения отношений произошла стрельба, в результате в вышеназванное медучреждение были доставлены 3 человека, получившие огнестрельные ранения, в том числе Лащенко. Спустя некоторое время на территорию больницы ворвались 8 человек, один из которых начал стрелять. Затем злоумышленники скрылись. Лащенко получил смертельное ранение в сонную артерию.