На Днепропетровщине начато уголовное производство в отношении фермеров, которые совершили самосуд над ворами

В Днепропетровской области 19 декабря начато уголовное производство в отношении фермеров, которые подозреваются в совершении самосуда над ворами сельхозпродукции.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, в действиях фермеров усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеВ Днепре арестовали крымского сепаратиста

Согласно сообщению, инцидент произошел 14 декабря в селе Преображенка Криничанского района Днепропетровской области. Самостоятельно задержав воров, фермеры избили их. После этого видео побоев попало в Интернет. Сейчас в рамках расследования полиция определяет количество фермеров, которые участвовали в самосуде.

Ворам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В СИЗО они написали заявление о совершении в отношении них правонарушений со стороны фермеров.