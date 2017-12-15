В Житомире суд арестовал налетчиков, подозреваемых в краже 30 килограммов золота (видео)

В Житомире взяли под стражу группу лиц, которых подозревают в совершении разбойных нападений на предпринимателей и похищении ювелирных изделий на 15 млн грн. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, сегодня по ходатайству, согласованному с прокуратурой области, Королевским судом Житомира избраны меры пресечения группе лиц, которые подозреваются в совершении преступлений, в частности, разбоя, соединенного с проникновением в жилище. В частности, постановлением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 9-м лицам без права внесения залога.

Как сообщал УНИАН, этих нападавших задержали во время очередного ограбления.

Об этом 14 декабря на брифинге в Житомире сообщили начальник Главного управления Нацполіції в Житомирской области Вячеслав Печененко и заместитель прокурора области Виталий Мякишев.

Они рассказали, что задержание злоумышленников произошло в Запорожье и по оперативной информации, были задержаны девять человек – семь жителей Одесской области и два жителя Запорожской области.

По данным правоохранителей, все задержанные в возрасте от 29 до 55 лет, причем пятеро из них уже привлекались ранее к уголовной ответственности. Злоумышленников поймали перед совершением очередного ограбления частного дома. У них изъяты деньги, золото, часть которого они уже успели переплавить. Экспертиза сейчас устанавливает, имеет ли это изъятое золото отношение к похищенному у винницких предпринимателей.

Кроме того, у злоумышленников изъяли поддельные документы, пистолеты различных модификаций, устройства для отстрела резиновых пуль, автомат, гранаты, наручники, ножи, балаклавы, наклейки и шевроны с надписью «полиция», наличные деньги, точная сумма которой не уточняется. Кроме этого, изъяты золотые украшения разного рода, бирки к ювелирным изделиям, товарные чеки на значительные суммы, автомобили и прочее.

Как прозвучало на брифинге, злоумышленники действовали организованно, часто меняли автомобили – одни оставляли, а другие покупали.

Остальные подробности этого резонансного дела правоохранители не разглашают учитывая тайну следствия, поскольку расследование дела продолжается и проводятся следственные и розыскные действия.

Задержанных доставили в Житомир.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря в Запорожской области правоохранители задержали группу налетчиков, которые подозреваются в ограблении винницких предпринимателей.

19 ноября в Бердичевском районе Житомирской области неизвестные, применив автоматическое оружие, напали на автомобиль Volkswagen Tiguan, в котором двое предпринимателей перевозили из Киева до Винницы около 30 кг ювелирных изделий из золота стоимостью свыше 15 млн грн.

В результате разбойного нападения лица завладели имуществом предпринимателей, а именно, ювелирными изделиями, нарезным карабином марки «ФОРТ 202» и автомобилем Volkswagen Tiguan. Один из потерпевших, который пытался оказать сопротивление нападавшим, получил огнестрельное ранение в ногу.