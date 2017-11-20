В Киеве разоблачили банду, которая пересылала наркотики по почте в "киндер-сюрпризах" (фото)

В Киеве разоблачили организатора и участников преступной группы, которые наладили сбыт каннабиса через почтовые отделения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Разоблачен 39-летний злоумышленник, который вместе с сообщниками наладил перевозку и сбыт по почте наркотических средств, спрятанных в конфетах. В ходе продолжительной спецоперации с применением негласных следственных (розыскных) мероприятий установлено, что ранее судимый, в том числе за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, житель Киевщины организовал преступную схему распространения особо опасного наркотического средства - каннабис и психотропного вещества – амфетамин", - говорится в сообщении.

Мужчина договорился о поставках в столице путем незаконной пересылки через почтовые отделения каннабиса и амфетамина с двумя жителями другой области, в том числе фермером, который на собственных земельных участках незаконно выращивал коноплю, скрывая между другими растениями.

В дальнейшем злоумышленник арендовал квартиру, где его близкие родственники занимались расфасовкой наркотиков, и подобрал нескольких дилеров, которые непосредственно занимались сбытом запрещенных веществ.

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"Организатора наркобизнеса задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины непосредственно после получения в киевском почтовом отделении очередной посылки с наркотическим средством, которое было спрятано в конфеты. Во время поверхностного осмотра у него было обнаружено почти 40 пакетиков с каннабисом и амфетамином. 19.11.2017 правоохранители задержали двух его сообщников, а также злоумышленника, который сбывал наркотические и психотропные вещества наркозависимым лицам", - добавили в ведомстве.

Во время проведения следственных действий по месту жительства фигурантов производства выявлено и изъято значительное количество наркотического вещества: каннабис в стеклянных банках общим объемом 7,5 литров и около 200 г амфетамина.

Кроме того, задокументирован факт незаконной пересылки из Запорожской области посылок с канабисом общей массой более 1,8 кг, а также дальнейшей пересылки наркотического средства в Винницкую область.

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