В Киеве снова осквернили монумент в честь Хануки: вандалы облили его кровью (фото)
00:49, 18 декабря 2017Происшествия
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Правоохранители из-за акта вандализма открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".
Несколько дней назад на монумент неизвестные нанесли «свастику» / фото "Киев Оперативный", Facebook
Около 19:00 17 декабря в Киеве на Подоле вандалы облили монумент, посвященный празднованию хануки (еврейский праздник чуда, праздник победы в войне между святостью и нечистотой) кровью.
Как говорится в сообщении сообщества «Киев Оперативный» в Facebook, предварительно монумент облили кровью животных.
«Телефоном раввин сообщил, что за несколько дней до этого, на монумент неизвестные нанесли «свастику». Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Хулиганство», – говорится в сообщении.
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