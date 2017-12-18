В Киеве снова осквернили монумент в честь Хануки: вандалы облили его кровью (фото)

Около 19:00 17 декабря в Киеве на Подоле вандалы облили монумент, посвященный празднованию хануки (еврейский праздник чуда, праздник победы в войне между святостью и нечистотой) кровью.

Как говорится в сообщении сообщества «Киев Оперативный» в Facebook, предварительно монумент облили кровью животных.

«Телефоном раввин сообщил, что за несколько дней до этого, на монумент неизвестные нанесли «свастику». Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Хулиганство», – говорится в сообщении.