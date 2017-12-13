На Донетчине стреляли в мэра Белозерского: инцидент квалифицирован как покушение на убийство

Сегодня, 13 декабря, возле административного здания городского совета Белозерского 61-летний местный житель выстрелил из охотничьего оружия в мэра города. Прокуратура квалифицировала это как покушение на убийство. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

«Потерпевшему удалось избежать попадания пули, после чего он самостоятельно задержал нападавшего и вызвал милицию», - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли у нападавшего обрез охотничьего ружья, гранату с запалом, раскладной нож и патрон. Известно, что мужчина стрелял мэру в ноги.

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По факту нападения сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификации по ч.2 ст. 15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, то есть покушение на убийство.

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