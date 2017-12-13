В Одессе возле управления горсовета неизвестные "коктейлем Молотова" подожгли Lexus чиновника

В Одессе неизвестные подожгли автомобиль Lexus чиновника горсовета, бросив в него бутылку с зажигательной смесью. Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 12 декабря около 21.00 в полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных бросили «коктейль Молотова» в иномарку, принадлежащую начальнику управления земельных ресурсов Одесского городского совета Дмитрию Коту.

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Представитель главка уточнил, что автомобиль был припаркован по улице Артиллерийской, 1 – возле здания, в котором находится указанное управление. «Бросили бутылку с зажигательной смесью и подожгли автомобиль Lexus», - отметил полицейский.

Значительного пожара удалось избежать, благодаря бдительности вахтеров: увидев пламя, они сумели его потушить.

Советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк подтвердил УНИАН сам факт происшествия. В настоящее время проводится соответствующая проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Одессы злоумышленник стрелял в заместителя председателя облсовета.