В Харьковской области комбриг пытался убить своего зама - СМИ

В Харьковской области полиция открыла уголовное производство по факту попытки убийства военнослужащего.

Из материалов дела стало известно, что ЧП произошло в Чугуеве на территории военной части 0501 92-й ОМБР в ночь с 6 на 7 декабря, передает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Около 18:00 командир бригады позвонил своему заместителю, подполковнику Б., и обвинил в том, что тот не поздравил его с Днем Вооруженных сил Украины (отмечается как раз 6 декабря). После комбриг приказал заму ехать в учебный центр. В указанное место Б. прибыл около 21:00.

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Спустя четыре часа комбриг приказал пятерым офицерам, присутствующим в помещении, выйти наружу. Вместо них внутрь зашли двое военнослужащих, которые закрыли за собой дверь. Тогда командир бригады попытался ударить подполковника ножом, однако тот увернулся. После старший по званию приказал двум бойцам убить своего зама, а сам пообещал обставить это как дезертирство.

Один из присутствующих схватил железный стул и ударил жертву по голове. Когда замкомбрига упал, злоумышленник нанес ему еще несколько ударов, однако пострадавший смог подняться, выбить дверь и сбежать. В дальнейшем мужчина обратился за медицинской помощью. Полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины. На место также выезжали сотрудники военной прокуратуры.

Как стало известно NewsRoom, на следующий день пострадавший был переведен в харьковский военный госпиталь. Там рассказали, что у мужчины была перебинтована голова, однако в целом его состояние не вызывало опасений.

Как сообщал УНИАН, в Очакове Николаевской области произошел конфликт со стрельбой между двумя военнослужащими, в результате чего один из них был госпитализирован с огнестрельным ранением.