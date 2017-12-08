В Сумах суд заключил под стражу российского информатора, который планировал совершить теракт в День ВСУ

В Сумах сегодня, 8 декабря, прокуратурой области согласовано сообщение о подозрении в отношении 41-летнего сумчанина, который пытался совершить террористический акт на одном из военных объектов в День Вооруженных Сил Украины, и по ходатайству следователя злоумышленнику избрана безальтернативна мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 (завершенное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору) УК Украины.

«В настоящее время установлено, что подозреваемый получил задание от кураторов, согласно которому он должен был 6 декабря совершить террористический акт на одном из военных объектов г. Сумы. Взрывное устройство, эквивалентное почти двум килограммам тротила, подозреваемый забрал из оговоренного места в парке культуры и отдыха имени И. Кожедуба. Уже на следующий день сотрудники СБ Украины задержали его при попытке заложить взрывчатку под военным объектом», - говорится в сообщении.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Вечером 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского информатора при попытке заложить взрывчатку на одном из военных объектов в Сумской области.

Как сообщал УНИАН, четырем пророссийским террористам грозит по 12 лет тюрьмы за неудачный подрыв электроподстанции Львова