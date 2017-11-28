Четырем пророссийским террористам грозит по 12 лет тюрьмы за неудачный подрыв электроподстанции Львова

Следователями Службы безопасности Украины Львовской области направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех граждан Украины, которые обвиняются в покушении на совершение террористического акта во Львовской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

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«Указанные лица вступили в преступный сговор для совершения террористических актов на территории Львовской области еще в начале 2014 года. Таким образом злоумышленники пытались продемонстрировать свое несогласие с действиями органов государственной власти Украины относительно проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей», - отметили в прокуратуре.

Согласно сообщению, для того, чтобы привлечь внимание к своим политическим взглядам, указанные лица планировали закладку самодельного радиоуправляемого взрывного устройства на одной из электроподстанций Львова. Однако довести свой умысел до завершения им помешали правоохранители, задержав организаторов и исполнителей преступления на «горячем».

Санкции ч.3 ст.15 и ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины предусматривают наказание в виде 12 лет лишения свободы, добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, недавно СБУ задержала россиянина, который сжег авто семьи нардепа и планировал взрыв возле вокзала в Киеве.