Четырем пророссийским террористам грозит по 12 лет тюрьмы за неудачный подрыв электроподстанции Львова
Злоумышленники планировали осуществить антигосударственный теракт во Львовской области, но теперь они со своими пророссийскими взглядами отправятся за решетку.
Следователями Службы безопасности Украины Львовской области направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех граждан Украины, которые обвиняются в покушении на совершение террористического акта во Львовской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Украины.
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«Указанные лица вступили в преступный сговор для совершения террористических актов на территории Львовской области еще в начале 2014 года. Таким образом злоумышленники пытались продемонстрировать свое несогласие с действиями органов государственной власти Украины относительно проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей», - отметили в прокуратуре.
Согласно сообщению, для того, чтобы привлечь внимание к своим политическим взглядам, указанные лица планировали закладку самодельного радиоуправляемого взрывного устройства на одной из электроподстанций Львова. Однако довести свой умысел до завершения им помешали правоохранители, задержав организаторов и исполнителей преступления на «горячем».
Санкции ч.3 ст.15 и ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины предусматривают наказание в виде 12 лет лишения свободы, добавили в прокуратуре.
Как сообщал УНИАН, недавно СБУ задержала россиянина, который сжег авто семьи нардепа и планировал взрыв возле вокзала в Киеве.