Следы пыток и резаные раны: на Донетчине жестоко убили целую семью

В Великой Новоселке Донецкой обл. злоумышленники жестоко убили целую семью - 56-летнего мужчину, его 46-летнюю жену и их сына 23 лет. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Донецкой обл. Наталия Шиман в Facebook.

Тела погибших со следами пыток обнаружил родственник, который пришел к ним домой.

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"Во время осмотра места преступления полицейские обнаружили, что руки жертв были связаны, на теле - следы избиения и резаные раны, в доме - беспорядок. На розыск убийц поднят весь личный состав местной полиции, перекрыты пути возможного отхода злоумышленников", - цитирует полицию "112.ua".

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, территорию обследуют кинологи со служебными собаками. В населенном пункте развернут оперативный штаб. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, на Одесщине нашли мертвыми пропавших без вести в марте двух малолетних детей и их мать.