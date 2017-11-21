На Сумщине жестоко убили отца чемпионки Украины по биатлону - СМИ

В Глухове Сумской области в ночь на 19 ноября нашли мертвым 47-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции области на странице в Facebook.

Тело мужчины без признаков жизни увидел случайный прохожий посреди улицы и уведомил полицию. По заключению судмедэкспертов, смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии в результате попадания воды из лужи в дыхательные пути. Кроме того, на его теле были обнаружены телесные повреждения.

Личность умершего полицейские установили быстро. Им оказался 47-летний житель Глухова. Для выяснения обстоятельств событий, которые могли произойти с погибшим в тот вечер, полицейские начали искать свидетелей и первым делом посетили дома, рядом с которым нашли тело.

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«В помещении ощущался резкий запах алкоголя. По всем признакам недавно здесь произошло застолья, - комментирует Леонид Бибик, начальник Глуховского отдела полиции. - В доме находился хозяин и его гости. Как выяснилось, они хорошо знали погибшего. И известие о его смерти стала для них полной неожиданностью. Один из гостей объяснил, что в тот вечер между ним и погибшим возник конфликт, который перерос в драку. Когда же последний потерял сознание, его вытащили во двор и оставили у ворот, чтобы тот пришел в себя». Свидетели происшествия признаются - мужчины конфликтовали и раньше, даже дрались.

По информации местного издания 0542.ua, убитый - отец известной спортсменки, чемпионки Украины по биатлону Кристины Ковалевой, которая сейчас находится в Австрии и готовится к чемпионату мира.

Как пишет издание, весть об убийстве отца сломила девушку и даже поставила под угрозу ее участие в таких серьезных соревнованиях.

В полиции данное событие квалифицируется как оставление в опасности, повлекшее смерть по ч.3 ст.135 Уголовного кодекса Украины и уже начали уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Как сообщал УНИАН, полиция Киева расследует смерть девушки, тело которой сожитель закопал у озера.