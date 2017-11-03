Вынесли $10 тысяч и пистолет от Порошенко: под Киевом ограбили дом футболиста "Динамо" Гусева

В Обуховском районе Киевской области вечером 2 ноября в дом полузащитника "Динамо" Олега Гусева проникли трое преступников и вынесли деньги, украшения и наградной пистолет. Мужчины прятали лица под масками-балаклавами. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источник.

Олег Гусев купил дом в 2013 году. В нем он живет с супругой Марией и маленькой дочкой.

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По информации источника, грабители попали на территорию домовладения через забор. Затем они взломали замки и проникли в сам коттедж.

Преступники смогли открыть сейф, в результате чего добычей участников нападения стали ювелирные украшения, часы и около 10 тысяч долларов.

Также бандиты забрали боевое наградное оружие Олега Гусева – пистолет "Форт-17". В марте 2016 года президент Украины Петр Порошенко наградил главного тренера сборной Михаила Фоменко и девятерых футболистов именным огнестрельным оружием.

По предварительной информации – сигнализация в доме не работала. Сам Олег Гусев во время ограбления находился вместе с "Динамо" на выездном поединке Лиги Европы против "Янг Бойз".

Напомним, ранее под Киевом злоумышленники ограбили дом главы "Киевоблэнерго", а его самого забили до смерти.