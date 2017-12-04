В Одесской области произошел пожар на базе отдыха (фото)

В Белгород-Днестровском районе Одесской области на базе отдыха сгорели десять деревянных домов. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, 3 декабря в 7:00 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в пгт Затока на территории базы отдыха «Зори Тирасполя» произошло возгорание деревянных домов.

Пожарно-спасательные подразделения были направлены по повышенному рангу вызова «Пожар - 1 БИС» и через 17 минут первые подразделения пожарно-спасательного отряда приступили к тушению пожара.

«Были созданы три оперативных участка и штаб пожаротушения. Пожар в 7:50 был локализован и в 9:52 полностью ликвидирован на общей площади 1 тыс. кв. м», - сообщили в главке.

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Во время ЧП база отдыха не функционировала.

В результате пожара огнем уничтожено десять одноэтажных деревянных домов базы отдыха. Удалось предотвратить возгорание рядом расположенных зданий действующей базы отдыха сезонного типа «Витязь».

Предварительная причина пожара - занесение источника зажигания извне неизвестным лицом (лицами).

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