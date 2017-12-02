В Харькове невнимательный водитель спровоцировал ДТП (фото)

На Холодной Горе в Харькове невнимательный водитель спровоцировал ДТП.

Как сообщили Depo.Харьков в пресс-службе патрульной полиции Харькова, 2 декабря около 10:00 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Волонтерской и Кандаурова.

По данным полиции, столкнулись автомобили Subaru Forester и ВАЗ 2103.

По предварительной информации, на перекрестке водитель автомобиля Subaru не предоставил преимущество в движении ВАЗу, который ехал по главной дороге, из-за чего и произошло столкновение.

В результате ДТП пострадавших нет.

На водителя Subaru патрульные составили протокол по ст. 124 Куоап.