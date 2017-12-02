В Харькове невнимательный водитель спровоцировал ДТП (фото)
16:17, 02 декабря 2017Происшествия
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По данным полиции, в Харькове на Холодной Горе столкнулись автомобили Subaru Forester и ВАЗ 2103.
В Харькове водитель спровоцировал ДТП / фото пресс-служба патрульной полиции Харькова
На Холодной Горе в Харькове невнимательный водитель спровоцировал ДТП.
Как сообщили Depo.Харьков в пресс-службе патрульной полиции Харькова, 2 декабря около 10:00 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Волонтерской и Кандаурова.
По данным полиции, столкнулись автомобили Subaru Forester и ВАЗ 2103.
В Харькове столкнулись автомобили Subaru Forester и ВАЗ 2103 / фото пресс-служба патрульной полиции Харькова
По предварительной информации, на перекрестке водитель автомобиля Subaru не предоставил преимущество в движении ВАЗу, который ехал по главной дороге, из-за чего и произошло столкновение.
В результате ДТП пострадавших нет.
На водителя Subaru патрульные составили протокол по ст. 124 Куоап.
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