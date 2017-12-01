В России авто с беременной женщиной провалось в яму с кипятком (фото, видео)

В российском Красноярске машина провалилась под асфальт из-за коммунальной аварии.

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Очевидцы сообщили, что около 8 часов утра проезжую часть начало затапливать кипятком, из-за пара водители двигались очень медленно, передает Newslab.ru.

Под автомобилем Mitsubishi провалился асфальт и машина упала в яму. Свидетели рассказали, что беременной женщине-водителю помогли выбраться прохожие и вызвали для нее скорую помощь.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 ноября в восточном административном округе Москвы, в районе пересечения улиц Иркутская и Байкальская, произошел прорыв трубопровода с горячей водой диаметром 800 мм.