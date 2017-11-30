Улицы Москвы залило кипятком из-за аварии на ТЭЦ: более 2 тысяч домов остались без тепла (фото, видео)
Из-за аварии на ТЭЦ временно прекращена подача тепла в 2 тыс. 65 жилых домов.
Вечером 29 ноября в восточном административном округе Москвы, в районе пересечения улиц Иркутская и Байкальская, произошел прорыв трубопровода с горячей водой диаметром 800 мм.
По информации центра медицины катастроф, восемь человек пострадали, пятеро из них госпитализированы, передает ТАСС.
В экстренных службах уточнили, что у большинства пострадавших ожоги ног.
Читайте также"Наши традиции": в России продают новогодние украшения с нарисованными танками и щелкунчиков-боевиков (видео)
Ночью 30 ноября источник агентства в экстренных службах города сообщил, что из-за аварии временно прекращена подача тепла в 2 тыс. 65 жилых домов.
По данным МЧС России, в зоне пониженного теплоснабжения (к 01:00 по Киеву) оставались около 600 тыс. человек, 30 детсадов и около 40 школ.
В соцсетях опубликовали видео с улиц, залитых кипятком. Судя по комментариям за кадром, людям приходилось сидеть на машинах, чтобы не получить ожоги.
В Москве взорвалась ТЭЦ-23. Весь Восточный округ остался без горячей воды и тепла. По непроверенным сообщениям есть погибшие. Без тепла остались и детские сады со школами pic.twitter.com/3q1lOvzSsJ— Лентач (@oldLentach) 29 листопада 2017 р.