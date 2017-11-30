Улицы Москвы залило кипятком из-за аварии на ТЭЦ: более 2 тысяч домов остались без тепла (фото, видео)

Вечером 29 ноября в восточном административном округе Москвы, в районе пересечения улиц Иркутская и Байкальская, произошел прорыв трубопровода с горячей водой диаметром 800 мм.

По информации центра медицины катастроф, восемь человек пострадали, пятеро из них госпитализированы, передает ТАСС.

В экстренных службах уточнили, что у большинства пострадавших ожоги ног.

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Ночью 30 ноября источник агентства в экстренных службах города сообщил, что из-за аварии временно прекращена подача тепла в 2 тыс. 65 жилых домов.

По данным МЧС России, в зоне пониженного теплоснабжения (к 01:00 по Киеву) оставались около 600 тыс. человек, 30 детсадов и около 40 школ.

В соцсетях опубликовали видео с улиц, залитых кипятком. Судя по комментариям за кадром, людям приходилось сидеть на машинах, чтобы не получить ожоги.