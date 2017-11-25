Вблизи Львова в результате столкновения грузовика с рейсовым автобусом пострадали 12 человек, среди которых беременная женщина

В пригороде Львова в пятницу, 24 ноября, во время столкновения грузового автомобиля с рейсовым автобусом пострадали 12 пассажиров автобуса, среди которых 19-летняя беременная женщина.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло в 19.13 в селе Гамалеевка Пустомытовского района.

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«43-летний гражданин Турции, управляя грузовым автомобилем Mercedes с прицепом Turcan, не предоставил преимущества в движении транспорту, который двигался по главной дороге, в результате чего совершил столкновение с рейсовым автобусом Mercedes 609D сообщением «Львов-Буск», - говорится в сообщении.

В результате ДТП 12 пассажиров автобуса получили телесные повреждения и травмы, они были доставлены в больницу. Среди пострадавших - 19-летняя жительница Львовщины на пятом месяце беременности, а также жители Львова и области в возрасте 23-58 лет.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.