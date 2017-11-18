В Одессе полиция заявляет о более 20 травмированных правоохранителях в столкновениях с активистами

В Одессе полиция заявляет о более 20 травмированных правоохранителях, пострадавших в результате столкновений в Городском саду с активистами, которые протестовали против застройки территории Летнего театра и вырубки в связи с этим более 100 деревьев.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, во время акции граждан «Летний театр наш», проходившей сегодня в Городском саду, были травмированы более 20 полицейских.

«За медицинской помощью правоохранители обратились с диагнозами: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы, ушибы, химические ожоги кожи и верхних дыхательных путей, а также конъюнктивита химического происхождения», - отметили в главке.

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В отделе отметили, что мирная акция за неправомерных действий некоторых граждан переросла в хулиганские действия. Однако противоправные действия граждан правоохранителями были прекращены, ситуация была контролируемая, поэтому массовых беспорядков не допущено. В полиции утверждают, что среди гражданских пострадавших нет и обращений о неправомерных действиях правоохранителей не зафиксировано.

Сведения об указанных событиях внесены в ЕРДР по предварительной правовой квалификации - ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкции данных статей предусматривают наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Одессы произошли столкновения между правоохранителями и активистами, протестующими в Городском саду, пострадал начальник регионального главка полиции. Ранее в полиции заявили о том, что во время столкновений в общей сложности пострадало 10 правоохранителей.