В центре Одессы протест против застройки Горсада перерос в столкновения активистов с полицией (видео)

В историческом центре Одессы происходят столкновения между правоохранителями и активистами, протестующими против захвата территории в Городском саду, пострадал начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Как передает корреспондент УНИАН, сотни активистов и представителей общественности собрались в Городском саду, возле Летнего театра.

По их информации, частный застройщик здесь планирует возвести концертно-развлекательный комплекс. В числе собравшихся - представители различных общественных и политических организаций - «Зеленого листа», «Правого сектора», «Уличного фронта», «Автомайдана», «Национального корпуса», «Свободы» и пр.

Читайте такжеПричиной трагического пожара в детском лагере "Виктория" назвали забытый кипятильник

Они заявили, что требуют открыть металлические ворота театра. Однако представитель компании «Солинг» заявил, что аренда отдана им в аренду на 49 лет, а все, что находится на ней – частная собственность. В Городской сад также прибыло очень много полиции.

Акция перешла в силовое противостояние. Протестующие ринулись к воротам, путь преградили правоохранители. Произошло столкновение, активисты зажгли фаеры и дымовые шашки. Несколько человек оказались на земле.

Начальник полицейского главка Головин пытался убедить протестующих прекратить акцию. Однако попал «под раздачу», ему нанесли травму головы. Генералу полиции оказали медицинскую помощь на месте.

Активисты демонтировали металлическую калитку и ворвались внутрь театра, пытаются открыть большие ворота, которые накануне заварили представители застройщика.

Толпа ворвалась внутрь. Полиция блокировала вход.

Видео: Радио Свобода

Впоследствии акция протеста против застройки Городского сада продолжилась у здания мэрии.

Часть людей, протестующих в Городском саду против застройки его территории, водрузили демонтированные металлические ворота на мусорный контейнер и направились с ним на Думскую площадь, к зданию мэрии.

На площади они сняли ворота, подняли их на крыльцо административного здания и приставили их к дверям центрального входа. Также молодые мужчины в масках стучали во входные двери, а, когда им никто не открыл, повредили прутами дверные стекла.

Собравшиеся возле мэрии – около 150 человек - скандировали: «Слава – Украине!» и пр., а также заявили, что металлические ворота – «подарок мэру Одессы Геннадию Труханову».

По периметру здания мэрии – очень много правоохранителей при полной амуниции.

После акции на Думской площади большинство ее участников направились обратно в Городской сад, чтобы вновь присоединиться к продолжающейся здесь акции протеста против строительства на его территории.

Справка УНИАН. Городской (Лассаля, Городской, Дерибаса) сад - парк, расположенный в центре Одессы - на улице Дерибасовской, граничит с Преображенской и Гаваной, является старейшим общественным парком в городе.

Сад был разбит Феликсом Де Рибас (брат основателя Одессы Иосифа Де Рибаса) в 1803 году на участке городской земли, которая принадлежала ему - прямо в центре молодого города. Из-за того, что для поддержания сада в порядке и ухода за растениями у учредителя не хватало средств, он принял решение подарить сад городу - это произошло 10 ноября 1806 года. Участок земли и молодые насаждения, которые были на ней, были переданы в городскую собственность бесплатно.

В саду расположены Летний театр городской филармонии (1949, архитектор Р.А. Владимирская), музыкальный павильон-ротонда (1943, архитектор А.А. Генцлер), ряд скульптурных композиций и памятников.