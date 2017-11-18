В Харькове в результате столкновения автобуса и иномарки погиб человек, еще 5 пострадали

В Харькове в результате столкновения автобуса и иномарки пострадали 5 человек, еще один человек погиб.

Как передает корреспондент УНИАН, в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области сообщили, что авария произошла сегодня, 18 ноября, в 00.20 на Кольцевой дороге.

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По сведениям полиции, 35-летний водитель автомобиля BMV выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом БАЗ. В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, а водитель иномарки был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. Другие пострадавшие (трое мужчин и две женщины) также были доставлены в больницу с незначительными повреждениями.

Сведения о происшествии, внесенные в ЕРДР по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) обстоятельства происшествия устанавливает полиция.