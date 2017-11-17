В Днепропетровской области из-за сильного тумана на мосту столкнулось сразу 10 машин (фото)

Сегодня в 8:52, на мостовом переходе через реку Днепр в Каменском в районе первого речища столкнулись 10 автомобилей. В массовой аварии пострадали Opel Vectra, Opel Vivaro, Cherry Tiggo, Volkswagen Passat, Chevrolet Niva, «Москвич», Lexus, Ford Sierra, «ЛАДА 99» и автобус ПАЗ, передает sobitie.com.ua.

Читайте такжеВ Киеве произошло ужасное ДТП: пешехода сбили на переходе, его отбросило на два авто (фото)К медикам обратились двое пострадавших - мужчина с черепно-мозговой травмой и женщина с ушибом ребер. От госпитализации пострадавшие отказались. Остальным помощь не потребовалась. В автобусе ехали люди, но среди них пострадавших нет.

Первым в веренице пострадавших авто стоит Ford Sierra, у него разбита передняя часть и смят капот. Последний - Opel Vectra, за рулем которого девушка, обращавшаяся к работникам скорой. Из-за ДТП проезд по мосту ограничен, здесь образовалась пробка.

Полицейские выясняют подробности ДТП, водители в замешательстве, из-за плохой видимости некоторые путаются в показаниях.