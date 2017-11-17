В Днепропетровской области из-за сильного тумана на мосту столкнулось сразу 10 машин (фото)
Водители пострадавших автомобилей не могут объяснить, какая машина их зацепила. Некоторые утверждают, что их машины ударяли другие, которые не получили серьезных повреждений и скрылись с места ДТП.
Сегодня в 8:52, на мостовом переходе через реку Днепр в Каменском в районе первого речища столкнулись 10 автомобилей. В массовой аварии пострадали Opel Vectra, Opel Vivaro, Cherry Tiggo, Volkswagen Passat, Chevrolet Niva, «Москвич», Lexus, Ford Sierra, «ЛАДА 99» и автобус ПАЗ, передает sobitie.com.ua.
Читайте такжеВ Киеве произошло ужасное ДТП: пешехода сбили на переходе, его отбросило на два авто (фото)К медикам обратились двое пострадавших - мужчина с черепно-мозговой травмой и женщина с ушибом ребер. От госпитализации пострадавшие отказались. Остальным помощь не потребовалась. В автобусе ехали люди, но среди них пострадавших нет.
Первым в веренице пострадавших авто стоит Ford Sierra, у него разбита передняя часть и смят капот. Последний - Opel Vectra, за рулем которого девушка, обращавшаяся к работникам скорой. Из-за ДТП проезд по мосту ограничен, здесь образовалась пробка.
Полицейские выясняют подробности ДТП, водители в замешательстве, из-за плохой видимости некоторые путаются в показаниях.