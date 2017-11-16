В Харькове авто влетело внутрь торгового центра, протаранив двери (фото, видео)

В четверг, 16 ноября, около 14.00 водитель Renault Logan в форме работника "Новой Почты" протаранил вход в ТРЦ "Караван" в Харькове. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе торгового центра.

Читайте такжеВ ДТП в Киеве с участием сотрудника российского посольства пострадали мать и дочь

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал, а служба безопасности торгового центра на входе сработала оперативно.

"Ущерб нанесен только двери торгового центра. Детали выясняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.