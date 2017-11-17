В Киеве бульвар Верховной Рады залило кипятком из-за прорыва теплосети

В Днепровском районе Киева на бульваре Верховной Рады произошел прорыва теплосети, в результате чего улицу затопило кипятком. На месте прорыва теплосети прямо посреди проезжей части образовалась яма. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина" с места событий.

"Ночью на бульваре Верховной Рады прорвало теплосеть возле дома № 3, образовалась огромная яма посреди проезжей части. Здесь до сих пор лежат остатки асфальта, песок, вода стоит. Этот участок огородили коммунальные службы специальным забором и защитной лентой. Ранее сообщалось, что здесь работали полицейские, они дежурили, чтобы водители не нарушали правила дорожного движения", - передает корреспондент. Отмечается, что в результате прорыва теплосети горячей водой затопило часть самого бульвара и проспекта Мира.

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"По состоянию на этот час здесь правоохранителей нет, поэтому водители позволяют себе нарушать ПДД, проезжают по бульвару, а не объезжая строителей. Залило часть самого бул. Верховной Рады и часть проспекта Мира. Очевидцы в соцсетях сообщают, что вода настолько быстро пробивала, что буквально за 5 минут все дорожное полотно покрылось кипятком. По нашей информации, в близлежащих домах пока нет горячего водоснабжения", - добавила корреспондент.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на ул. Эспланадной произошел прорыв трубы с горячей водой. Всю улицу заполонил пар.