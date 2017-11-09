"Всю улицу заполонил пар": в центре Киева прорвало трубу с кипятком

17:14, 09 ноября 2017
Происшествия
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В Киеве на ул. Эспланадной произошел порыв трубы с горячей водой.

dtp.kiev.ua

В Киеве на ул. Эспланадной произошел порыв трубы с горячей водой. Всю улицу заполонил пар. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Кроме этого, авария на теплотрассе произошла и в Святошинском районе. Как передает dtp.kiev.ua в Facebook, это случилось на улице Петра Куренного. 

Как сообщал УНИАН, в Соломенском районе Киева на Караваевых дачах на ул. Ушинского прорвало теплотрассу. Улицу залило кипятком.

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Теги: #кипяток на улице#улицу залило кипятком Киев