"Всю улицу заполонил пар": в центре Киева прорвало трубу с кипятком
17:14, 09 ноября 2017Происшествия
871 0
В Киеве на ул. Эспланадной произошел порыв трубы с горячей водой.
Улицу залило горячей водой / dtp.kiev.ua
В Киеве на ул. Эспланадной произошел порыв трубы с горячей водой. Всю улицу заполонил пар. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Кроме этого, авария на теплотрассе произошла и в Святошинском районе. Как передает dtp.kiev.ua в Facebook, это случилось на улице Петра Куренного.
Как сообщал УНИАН, в Соломенском районе Киева на Караваевых дачах на ул. Ушинского прорвало теплотрассу. Улицу залило кипятком.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter