Решил повеситься, чтобы не расставаться с любимой: в Днепре патрульные вытащили парня из петли (видео)

В Днепре патрульные спасли жизнь парню, который не хотел расставаться с любимой девушкой. Она и вызвала полицейских, сообщает ТСН.

Девушка рассказала, что парень никак не хотел уходить из дома после прощальной беседы. Когда полицейские зашли в дом, чтобы поговорить с мужчиной, его уже пришлось вытаскивать из петли. Полицейские не растерялись и самостоятельно реанимировали самоубийцу.

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Когда приехала скорая, тот уже дышал самостоятельно. Врачи признали: именно действия патрульных сохранили жизнь.

Как сообщал УНИАН, недавно в Ровно патрульные спасли от самосуда пьяную женщину-водителя, которая повредила четыре автомобиля.