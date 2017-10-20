В Ривне патрульные спасли от самосуда пьяную женщину-водителя, повредившую четыре автомобиля

В Ривне вечером 19 октября патрульные спасли от самосуда нетрезвую женщину-водителя, которая повредила четыре автомобиля.

Как сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Ривне Оксана Юрченко, инцидент произошел на улице Волынской Дивизии в областном центре.

Женщина-водитель автомобиля «ВАЗ», 1978 года рождения, в нетрезвом состоянии во время парковки во дворе многоэтажки повредила четыре иномарки. Сразу же собралась толпа разъяренных людей. Они, по словам Юрченко, увидев неадекватное поведение женщины-водителя, хотели совершить над ней самосуд.

Читайте такжеСудья-рецидивистка: на Киевщине служительницу Фемиды в третий раз за год поймали на пьяной езде

Патрульные, прибывшие на место происшествия, спрятали виновницу в служебном авто. Перед этим провели тест на наличие алкоголя. Прибор «Драгер» показал 2,91 промилле алкоголя при норме 0,20.

На нарушительницу составлены два админпротокола: за нарушение правил дорожного движения и за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Проводится дальнейшее расследование, которое должно выяснить совершено ли нарушение впервые, или такие случаи уже происходили с женщиной. В соответствии с этим и будет определяться тяжесть наказания.