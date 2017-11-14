В результате ДТП с автобусом в Словакии погибли двое украинцев

В Словакии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Украины. Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Было четверо граждан Украины. Двое погибли: один погиб на месте ДТП, другой умер в больнице. Двое находятся еще в больнице", - сообщил Кирилич.

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"По предварительной версии полиции, водитель микроавтробуса, в котором находились граждане Украины, мог выехать на встречную полосу, где и произошло столкновение со встречным транспортным средством", - сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Mukachevo.net, в Словакии столкнулись автобус с закарпатскими заробитчанами и грузовик. Погиб 38-летний мужчина. Авария произошла 11 ноября в районе Нижнего Грабовца (Прешовский край).

«ДТП произошло примерно за час до полуночи. Столкнулся Mercedes Sprinter с грузовиком (оба авто на украинском регистрации из Закарпатья). Экипаж грузовика не пострадал», - сообщил директор регионального управления пожарно-спасательного корпуса в Прешове. В микроавтобусе один человек погиб и трое были тяжело травмированы, в том числе водитель. Раненых доставили в больницы во Вранове и Гуменном.

Известно, что на микроавтобусе возвращались из Чехии закарпатские заробитчане.