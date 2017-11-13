В Словакии автобус с украинскими гастарбайтерами попал в ДТП, есть жертва (фото)

В результате аварии в районе Нижнего Грабовец (Словакия, Прешовский край) погиб 38-летний мужчина, еще трое получили ранения.

Авария произошла в субботу, примерно за час до полуночи. Об этом сообщил директор регионального управления пожарно-спасательного корпуса в Прешове, передает mukachevo.net.

Столкнулся Mercedes Sprinter и грузовик (оба авто на украинской регистрации с Закарпатья). Экипаж грузовика не пострадал.

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В микроавтобусе один человек погиб и трое тяжело травмированы, в том числе водитель. Среди них, Владимир, 1979 г.р. Раненые доставлены в больницу во Вранове и Гуменном.

Известно, что на микроавтобусе возвращались с работы в Чехии закарпатские заробитчане. Грузовик ехал им на встречу, в нем перевозилось электромеханическое оборудование.

Полиция начала расследование ДТП. В частности, уже стало известно, что у водителя грузовика обнаружили алкоголь в крови.