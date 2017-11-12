На Житомирщине спасатели деблокировали погибшего мужчину из искореженной легковушки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Так, 11 ноября в 18:56 в Службу спасения «101» от работников скорой помощи поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 84 км трассы "Киев-Чоп", вблизи села Кочеров Радомышльского района.

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На месте вызова выяснилось, что автомобиль "ВАЗ 2101" столкнулся с отбойником, в результате чего пассажира зажало металлическими конструкциями изувеченными кузова авто и он погиб. Водитель же получил травмы и находился в машине скорой помощи.

Бойцы ГСЧС с помощью шанцевого инструмента деблокировали тело погибшего из поврежденного автомобиля.

По данному факту правоохранителями проводится проверка.