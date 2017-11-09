В Киеве неизвестные ворвались в ресторан в центре города и забросали его дымовыми шашками

В Киеве группа молодых людей забросали ресторан в центре Киева – на ул. Прорезной дымовыми шашками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в г. Киева.

Известно, что около 50-ти человек ворвались в помещение ресторана, бросили "дымовухи" и подожгли файеры.

На момент прибытия правоохранителей злоумышленники скрылись. Полиция задокументировала событие и опросила свидетелей.

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Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства этого правонарушения.

Как сообщал УНИАН ранее, пожар в ресторане на улице Жилянской в Киеве ликвидирован. В 14.20 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Читайте также Спасатели локализовали пожар в центре Киева Согласно сообщению, подразделениями ГСЧС во время тушения пожара было выведено на безопасное расстояние 64 человека. На месте происшествия работали 20 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 83 спасателя.