В Тернополе водитель на пешеходном переходе сбил трех человек, двое – в тяжелом состоянии в реанимации (фото)

В Тернополе водитель на пешеходном переходе сбил трех человек. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, ДТП произошла вчера, 7 ноября, около 19:00 в прилегающем к Тернополю селе Белая.

Водитель автомобиля Ford на пешеходном переходе сбил трех мужчин.

По предварительной информации, водитель не выбрал безопасной скорости и не успел затормозить, когда на проезжей части появились люди.

Чтобы местные жители не совершили самосуд над водителем, его забрали правоохранители.

Пострадавшие госпитализированы в реанимацию. Двое из них на момент приезда бригады экстренной медпомощи были без сознания. У травмированных многочисленные переломы, политравмы, ушибы.

Данное событие внесено в ЕРДР по ст. 286 ч. 1 УКУ (нарушение правил ПДД).

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.