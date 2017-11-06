Снова на красный: в Харькове едва не повторилось смертельное ДТП на перекрестке (видео)

На перекрестке в Харькове едва не повторилась трагическая авария двухнедельной давности. Авто нарушителя лишь чудом не перевернулось как печально известный Лексус Зайцевой, остановившись в нескольких сантиметрах от тротуара. Об этом говорится в сюжете программы "Джедаи".

Как сообщается, авто нарушителя выехало на красный свет на том же перекрестке, столкнулось с другим авто и лишь чудом не перевернулось, остановившись в нескольких сантиметрах от тротуара. К счастью, на этот раз обошлось без жертв.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября вечером в центре Харькова вблизи перекрестка улиц Сумская и Мечникова автомобиль "Lexus", за рулем которого была Елена Зайцева, столкнулся с автомобилем "Volkswagen Touareg". В результате "Lexus" вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. Пять из них погибли на месте, еще шесть были травмированы и доставлены в больницу. Впоследствии число погибших в результате ДТП увеличилось до шести.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. 20 октября суд на два месяца взял под стражу Зайцеву.