В Одессе рухнула стена двухэтажки

В Малиновском районе Одессы рухнула стена многоквартирного жилого дома. Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, 3 ноября около 20:00 в двухэтажном жилом доме по ул. Степовой, 48 произошло частичное обрушение элементов внешней стены и арки.

«Данный дом старого типа возведен из ракушечника. В здании на 8 квартир произошло обрушение на уровне второго этажа, на площади около 10 кв. м», - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС из дома были эвакуированы 10 человек (всего проживало 13 человек).

Читайте такжеВ шахте на Львовщине произошел обвал: трое горняков травмированы

По данным советника начальника Главного управления Нацполиции в области Руслана Форостяка, частично обвалился жилой дом 1917-го года постройки.

«В результате обвала повреждено частное помещение на втором этаже дома. Кроме того был поврежден газовый трубопровод и электросеть здания. Эвакуация жителей в количестве 10 человек, которые в это время находились в строении, прошла успешно, никто не пострадал», - сообщил Форостяк.

Газо- и электроснабжения дома в настоящее время отключены. Решается вопрос о временном отселении жителей.

Сейчас продолжается разбор завала, на месте работают личный состав ГСНС и коммунальные службы.