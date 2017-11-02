В Сумах мужчина устроил резню в ресторане из-за бытового конфликта

В Сумах сегодня, 2 ноября, из-за конфликта мужчина ранил ножом двух человек во дворе ресторана в центре города.

Как сообщила руководитель отдела коммуникации Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, в начале девятого утра в полицию поступило сообщение о драке на территории ресторана «Фалькон», расположенном по улице Покровской.

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Согласно сообщению, по указанному адресу выехали патрульные наряды полиции и следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. На месте происшествия один из охранников учреждения передал им задержанного мужчины.

«Задержанным оказался 30-летний ранее судимый сумчанин, который живет в одном из многоквартирных домов по соседству с рестораном. Как выяснилось, мужчина ножом нанес телесные повреждения завхозу и одному из охранников учреждения, после чего пытался скрыться, спрятавшись в маршрутном такси. Однако был найден и задержан», - говорится в сообщении.

По информации начальника Сумского отдела полиции Павла Карабут, злоумышленник был задержан, благодаря охраннику ресторана - бывшему работнику МВД.

«Во время беседы задержанный мужчина пояснил, что утром пришел в ресторан решать вопросы обустройства водоотвода в ресторане, через который вода льется под их многоквартирный дом. Конфликт между ним и учреждением продолжается не один год. В этот раз он пришел уже с ножом», - отметил Карабута.

Сейчас задержанный доставлен в Сумской отдела полиции, где дает объяснения следователям. Двух пострадавших с колото-разными ранами доставили в больницу.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с применением холодного оружия) УК Украины. За содеянное злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.