В центре Львова произошла жестокая резня (видео)

Прошлой ночью в центре Львова произошла жестокая резня – в парке травмировали троих мужчин.

Как говорится в сюжете «ДжеДАІ», полицейские на месте установили, что один мужчина получил удар ножом в шею, второй в ногу, а у третьего была рана возле сердца. Раненые долго не могли прийти в себя, правоохранители до прибытия скорой самостоятельно оказали первую медицинскую помощь.

Читайте также Во Львове 12 человек отравились, поев в ресторане "Панська чарка"

Позже было установлено, что нападавших было трое, среди которых – женщина. На месте преступления полицейские нашли нож, документы и мобильные телефоны нападавших. А уже вскоре задержали двух подозреваемых. Пьяные мужчина и его спутница были в окровавленной одежде и вели себя довольно странно. Именно задержанный мужчина оказался владельцем документов и одного из телефонов. Вскоре задержали и их товарища.