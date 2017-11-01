Более 10 тысяч квартир остались без газа в Кропивницком из-за аварии (видео)

В Кропивницком из-за аварии без газа остались более десяти тысяч квартир и несколько пригородных поселков, говорится в ТСН.

Во время земляных работ экскаваторщик зацепил ковшом газопровод. Произошла утечка топлива с опасностью взрыва. Впрочем, полиция до приезда газовиков оперативно оцепила место повреждения.

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На данный момент газопровод уже отремонтировали, но газоснабжение восстановят только, когда специалисты обойдут все квартиры, а это может длиться несколько дней.

«Каждого надо предупредить, каждого надо убедиться, что в него перекрыты все краны на газопроводах вводах, а это очень большой объем работ, так как микрорайон большой», - говорит заместитель главного инженера ОАО «Кировоградгаз» Ирина Бородько.

Жители жалуются, что остались и без тепла. Ведь большинство кропивничан установили в квартирах автономное отопление.

«Сейчас температура около 19 градусов и все не так, можно одеться, как нельзя приготовить ребенку кушать. Ребенок маленький. Сейчас мы не готовим кушать, сегодня приходила наша бабушка. Она нам принесла кашку, мы нагрели ее», - говорит кропивчанка Ольга Косенко.