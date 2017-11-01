На Сумщине бензовоз столкнулся со школьным автобусом
08:54, 01 ноября 2017Происшествия
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Несколько детей получили ушибы, однако их отпустили домой после обследования.
Водителя автобуса госпитализировали / скриншот
В Сумской области бензовоз врезался в школьный автобус вблизи села Голинка, пишет ТСН.
В автобусе находились 11 детей в возрасте от трех до 12 лет, трое из них получили ушибы.
Издание отмечает, что после обследования детей отпустили домой, водителя школьного автобуса госпитализировали с переломом ребер.
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Водитель бензовоза не пострадал. В полиции уверены, что именно его невнимательность привела к аварии. Однако, он утверждает, что пытался объехать огромную яму и не смог разминуться с автобусом.
Школьный автобус столкнулся с бензовозом на Сумщине
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