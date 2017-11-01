На Сумщине бензовоз столкнулся со школьным автобусом

В Сумской области бензовоз врезался в школьный автобус вблизи села Голинка, пишет ТСН.

В автобусе находились 11 детей в возрасте от трех до 12 лет, трое из них получили ушибы.

Издание отмечает, что после обследования детей отпустили домой, водителя школьного автобуса госпитализировали с переломом ребер.

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Водитель бензовоза не пострадал. В полиции уверены, что именно его невнимательность привела к аварии. Однако, он утверждает, что пытался объехать огромную яму и не смог разминуться с автобусом.