На пятиэтажку в Николаеве упало дерево

Сильный ветер, который наблюдается в Украине, повалил в Николаеве дерево на пятиэтажку. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пострадавших нет, но старый тополь разбил стекла на балконах и в окнах. Дерево также повредило трубу теплосети и электропровода, в результате чего жители 12-многоэтажек остались без света и отопления.

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"Старое дерево с гнилым корнем уже давно пугало постояльцев. Они писали коммунальщикам и тщетно просили спилить тополь. Сейчас дерево демонтируют чрезвычайщики. Электричество людям уже подали, а к концу дня планируют восстановить и отопление", - говорится в сюжете.