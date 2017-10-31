На пятиэтажку в Николаеве упало дерево
18:17, 31 октября 2017Происшествия
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Пострадавших нет, но старый тополь разбил стекла на балконах и в окнах.
Сильный ветер повалил дерево на пятиэтажку / скриншот
Сильный ветер, который наблюдается в Украине, повалил в Николаеве дерево на пятиэтажку. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Пострадавших нет, но старый тополь разбил стекла на балконах и в окнах. Дерево также повредило трубу теплосети и электропровода, в результате чего жители 12-многоэтажек остались без света и отопления.
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"Старое дерево с гнилым корнем уже давно пугало постояльцев. Они писали коммунальщикам и тщетно просили спилить тополь. Сейчас дерево демонтируют чрезвычайщики. Электричество людям уже подали, а к концу дня планируют восстановить и отопление", - говорится в сюжете.
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